Gerücht: Gears of War könnte eine große Rückkehr feiern

2023 jährt sich die Veröffentlichung von Gears 5 zum vierten Mal. Während wir in der Zwischenzeit das rundenbasierte Gears of War: Tactics bekommen haben und Gears 5 auf gute Kritiken gestoßen ist, gibt es viele Fans, die immer noch mehr von der einst prominenten Third-Person-Shooter-Franchise wollen.

Wenn Sie auf mehr Gears of War gewartet haben, haben Sie vielleicht Glück, denn eine neue Stellenanzeige für einen Senior Gameplay Designer bei The Coalition bezieht sich speziell auf das Franchise und bittet darum, dass der richtige Kandidat bereit ist, die Zukunft von Gears of War zu gestalten.

Wir wissen nicht, wie diese Zukunft aussehen wird, ob The Coalition auf Gears 6 abzielt oder ob es stattdessen auf die Popularität von Spielen wie dem Dead Space-Remake schaut und ein Stück vom Kuchen will. So oder so, eine Rückkehr zu Gears of War ist etwas, worüber sich die Fans mehr als freuen werden.

Zuvor haben wir herausgefunden, dass ein Gears of War-Veteran zurückkehren könnte, um an der Franchise zu arbeiten, was nur noch mehr Öl ins Feuer gießt.

Wie sollte eurer Meinung nach eine Rückkehr von Gears of War aussehen?