Gerücht: Gears of War, Hellblade II und Age of Mythology erscheinen auf PS5

HQ

Jüngste Gerüchte deuten darauf hin, dass beliebte Xbox-Titel, darunter Gears of War: Ultimate Edition, Senua's Saga: Hellblade II und Age of Mythology: Retold, ihren Weg auf die PlayStation 5 finden könnten. Laut Jez Corden von Windows Central könnten sich diese Spiele in eine wachsende Liste von plattformübergreifenden Veröffentlichungen einreihen, wobei Titel wie Hi-Fi Rush und Sea of Thieves bereits auf PlayStation verfügbar sind. Mit kommenden Exklusivtiteln wie Indiana Jones, die auch auf der PS5 erscheinen, scheint die Möglichkeit immer wahrscheinlicher.

Freuen Sie sich darauf, diese Xbox-Titel auf PS5 zu spielen?