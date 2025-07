Gerücht: Gears of War: E-Day und State of Decay 3 kommen auf PS5

HQ

Gears of War: E-Day und State of Decay 3 scheinen sich der Liste der kommenden PS5-Spiele sowie Xbox- und PC-Titel anzuschließen. Seit einiger Zeit liefert Xbox seine "Exklusivtitel" auf PlayStation aus. Von Indiana Jones and the Great Circle bis hin zu Forza Horizon 5 wächst die Erwartung, dass ein Xbox-First-Party-Titel bald nach der Veröffentlichung auch auf anderen Plattformen erscheinen wird.

Jetzt deutet ein neuer Bericht von MP1st darauf hin, dass Gears of War: E-Day und State of Decay 3 auch für PlayStation erscheinen werden. Der Bericht besteht aus einem Lebenslauf eines Mitarbeiters, der auf den E-Day für PS5 hinweist, und einem Entwickler, der mit Undead Labs zusammenarbeitet und die PS5 als Plattform für State of Decay 3 auflistet. Es ist keine feste Bestätigung, aber wenn man bedenkt, dass Gears of War: Reloaded nächsten Monat auf PlayStation angeboten wird, wären wir nicht überrascht, wenn dies der Start der Serie wäre, die vollständig auf mehreren Plattformen verfügbar ist.

Es wird kein Zeitrahmen angegeben, wann diese Spiele auf PS5 erscheinen werden, wenn sie in diese Richtung gehen, aber wenn man sich an der bisherigen Strategie von Xbox orientiert, ist es wahrscheinlich, dass sie nicht am ersten Tag auf PS5 erscheinen, sondern einige Zeit später.

Gears of War: E-Day soll 2026 veröffentlicht werden. State of Decay 3 strebt derzeit eine Veröffentlichung im Jahr 2025 an, wird aber voraussichtlich im Jahr 2026 erscheinen.