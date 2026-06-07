Gerücht: Gears of War: E-Day kommt nicht mehr zu Playstaton 5

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Wie wir alle wissen, feierte Gears of War: Reloaded letztes Jahr sein Debüt auf der Playstation 5 – eine Entwicklung, die Spieler auf der ganzen Welt je nach Seite gleichzeitig glücklich und traurig zurückließ.

Aber die Dinge ändern sich schnell in der Gaming-Welt, und laut Jeff Grubb von Giant Bomb legt Sharma die Xbox-Kampagne vor, wobei Gears of War: E-Day eines der ersten Spiele seit langer Zeit ist, das exklusiv für die Xbox sein wird

Während eines Podcasts sagte Grubb:

"Gears of War E-Day sollte auf der PS5 erscheinen. Das ist es nicht mehr. Das ist gerade passiert. Das war eine Entscheidung, die einfach getroffen wurde."

Ob das stimmt oder nicht, werden wir höchstwahrscheinlich heute Abend während oder nach dem Xbox Games Showcase erfahren, wo sie sich entschieden haben, ein separates Segment dem kommenden Gears of War: E-Day zu widmen.

Was denken Sie – wird es exklusiv sein, und ist das der richtige Weg, um Microsoft und Xbox auf dem Markt zu stärken?