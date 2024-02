Gerücht: Gears of War, Doom und Microsoft Flight Simulator werden ebenfalls für eine Multiplattform-Veröffentlichung in Betracht gezogen

HQ

Gestern enthüllte Xbox-Chef Phil Spencer die großen Pläne für die Zukunft der Plattform. Viele dachten, dass dies die Ankündigung beinhalten würde, dass die Xbox plattformübergreifend wird, und doch werden in naher Zukunft nur vier Spiele für andere Konsolen erscheinen.

Das bedeutet nicht, dass Xbox nicht auch andere Exklusivtitel in Betracht zieht, die an konkurrierende Konsolen ausgeliefert werden sollen. Laut The Verge könnten neben den vier gestern enthüllten auch Microsoft Flight Simulator, Doom und sogar Gears of War auf andere Konsolen kommen.

Dies geht aus einem Bericht von The Verge hervor und wurde von Xbox nicht offiziell bestätigt, aber es ist eine interessante Idee. Sicherlich würden wir nach dem gestrigen Tag nicht sagen, dass an dieser Stelle irgendetwas für Xbox unmöglich ist.

Möchtest du, dass diese Spiele auf andere Plattformen kommen?