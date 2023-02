Gerücht: Gears 6 vorangetrieben, da die Koalition neue IP löscht

Der talentierte Haufen bei The Coalition hat erst in den letzten zehn Jahren an Gears of War-Spielen gearbeitet. Durchaus verständlich, wenn man bedenkt, wie es heutzutage heißt, weshalb es umso überraschender war, als uns mitgeteilt wurde, dass das Studio vor einigen Jahren mit der Entwicklung einer neuen IP begonnen hatte. Dies spaltete offensichtlich die Fangemeinde in zwei Teile, wobei die eine Seite die Idee liebte, etwas Neues zu sehen, während die andere die Idee nicht mochte, länger als erwartet auf Gears 6 zu warten. Das macht den Bericht von heute Abend zu einer guten Nachricht - einer schlechten Nachrichtensituation.

Im Rahmen der heutigen Game Mess Mornings-Show sagte der normalerweise zuverlässige Jeff Grubb, dass die Koalition zwei ihrer unangekündigten Projekte abgesagt hat, zum Teil weil Microsoft und Xbox Game Studios ihre Ressourcen nach den jüngsten Entlassungen neu ausgerichtet haben. Das Studio hat sich stattdessen so ziemlich ausschließlich auf die Entwicklung von Gears 6 konzentriert.

Das bedeutet nicht, dass Sie erwarten sollten, bald das sechste Mainline-Gears of War zu sehen, da sich die Entwicklung in einem sehr frühen Stadium befand, bevor dies geschah. Sicher, The Coalition hat sein Können bereits mit der Unreal Engine 5 in The Matrix Awakens gezeigt, aber es wird ein paar Jahre dauern, bis die Geschichte und der Inhalt die Qualität erreichen, die die Leute wollen und erwarten. Hinzu kommt, dass die Fans erwarten, dass das Studio wirklich zeigt, was die neueste Engine von Epic Games auf Xbox Series X leisten kann, und ich vermute, dass sie frühestens im Herbst 2025 erscheinen wird. Trotzdem ist das früher als ursprünglich geplant, also wer beschwert sich?