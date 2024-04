Gerücht: Gears 6 sieht unglaublich gut aus und wird dieses Jahr gezeigt

Ganze fünf Jahre sind seit der Veröffentlichung von Gears 5 vergangen und es wurde noch kein neues Gear of War angekündigt, obwohl wir aus Stellenanzeigen wissen, dass derzeit an einem sechsten Teil gearbeitet wird. Aber wann wird es gezeigt?

Laut dem vertrauenswürdigen Journalisten Jeff Grubb werden wir nicht lange warten müssen. Im Kinda Funny Xcast erklärt er, dass wir es wahrscheinlich im Sommer sehen werden, was vermutlich während des Xbox Showcase im Juni gemeint ist, den Microsoft bereits bestätigt hat. Kurz darauf verkündete The Verge-Redakteur Tom Warren via X, dass die Informationen "korrekt" seien, und ein weiterer bekannter Insider namens NateTheHate fügte hinzu: "Ich wäre sehr überrascht, wenn das Jahr 2024 ohne Erwähnung oder Blick auf Gears 6 kommen und gehen würde".

Und anscheinend wird das Spiel so etwas wie eine grafische Tour de Force sein. NateTheHate fuhr fort, dass das Spiel "dieser Moment sein wird, um den es in der nächsten Generation geht", unter der gleichen Prämisse, die das erste Gears of War die Xbox 360/PS3-Generation grafisch definierte:

"Nur sehr wenige Spiele haben diesen "Next-Gen"-Moment in dieser Generation geliefert, da wir eine außergewöhnlich lange Cross-Gen-Periode hatten. Ähnlich wie Gears 1 der Moment auf der Xbox 360 war, sollte Gears 6 auch für die Xbox Series sein."

Dies veranlasste einen anderen bekannten und normalerweise zuverlässigen Insider dazu, sich zu Wort zu melden, nämlich Shinobi602, der schrieb: "Warte, bis du Gears siehst. Die Leute sind noch nicht bereit, lol."

Kurz gesagt, es sieht so aus, als könnten wir Gears 6 in nur zwei Monaten sehen, und dass es uns grafisch buchstäblich von unseren Stühlen fallen lassen wird. Und darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Das ist nicht unvernünftig, wenn man bedenkt, dass das Gears of War-Studio The Coalition bereits bestätigt hat, dass sie mit der Unreal Engine 5 arbeiten, und wie wir alle wissen, haben sie vor etwas mehr als zwei Jahren das unglaublich beeindruckende The Matrix Awakens gemacht.

Hoffen wir, dass all diese Journalisten und Insider Recht haben, wenn ja, haben wir einen wirklich aufregenden Xbox-Sommer, auf den wir uns freuen können.