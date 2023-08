Gerücht: Gears 6 ist weiter in der Entwicklung als erwartet

Gears 5 wurde bereits 2019 veröffentlicht und es gibt immer noch keine Spur von Gears 6. Abgesehen von den meisten Gerüchten und Insidern, die darauf hindeuten, dass es sich in der Entwicklung befindet, haben wir überhaupt nichts gehört.

Doch glaubt man dem Insider Nick Baker von XboxEra, könnte sich das bald ändern. In der neuesten Folge des XboxEra-Podcasts sagt er, dass das Spiel in der Entwicklung weiter fortgeschritten ist, als die meisten Leute denken. Baker erklärte auch, dass es offener sein wird als Gears 5, das bereits einige ziemlich beeindruckende Welten hatte, in denen man sich bewegen konnte.

Während Baker definitiv dazu neigt, die Dinge richtig zu machen, hat er keine felsenfeste Erfolgsbilanz für Gerüchte, also würden wir dies mit einer gesunden Portion Salz nehmen, bis es offiziell bestätigt wird. Aber drücken wir die Daumen, ein neues Gears of War-Spiel, das in einer offeneren Welt spielt, klingt interessant, nicht wahr?

Danke GamingBolt