Gerücht: Für Mitte Juni ist ein Nintendo Direct geplant

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Stand heute sind nur noch zwei Wochen und zwei Tage übrig, bis Geoff Keighley das größte Gaming-Event des Sommers, das Summer Game Fest, eröffnet, dem zwei Tage später Microsofts Xbox Games Showcase folgt – ein Event, das in den letzten Jahren enorm gespielt hat. In dieser Zeit finden in dieser Zeit typischerweise mehr Aktivitäten statt, oft als "nicht-E3" bezeichnet, und vielleicht veranstaltet Nintendo eine eigene Veranstaltung.

Der äußerst zuverlässige Journalist Jeff Grubb sagt, er habe gehört, dass etwa Mitte Juni ein Nintendo Direct in Arbeit ist. Das passt gut zu Nintendos historischem Muster zu dieser Jahreszeit, sodass es eine gute Chance gibt, dass es diesen Sommer auch eine Show geben wird. Außerdem erklärte Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa kürzlich, dass das Unternehmen "neue Titel für die zweite Hälfte dieses Geschäftsjahres vorbereitet hat, zusätzlich zu den bereits angekündigten", und ein Nintendo Direct im Juni wäre zweifellos eine ausgezeichnete Gelegenheit, etwas anzukündigen – und vielleicht Spiele auf der Gamescom zu präsentieren, da gestern ihre Teilnahme an der riesigen deutschen Fachmesse bestätigt wurde.