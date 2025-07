Gerücht: FromSoftware bereitet neben The Duskbloods ein weiteres unangekündigtes Projekt für 2026 vor

HQ

FromSoftware hat sich heute zu einem der größten Studios in Japan entwickelt. Angetrieben von einem Hit nach dem anderen (zuletzt Elden Ring: NightReign) gingen wir davon aus, dass ihre nächste große Wette der Nintendo Switch 2-Exklusivtitel "The Duskbloods" sein würde. Nun, das ist nur die halbe Wahrheit.

Laut Quellen bei MP1st arbeitet FromSoft an mehreren verschiedenen Projekten gleichzeitig. Auf der einen Seite ist das Unternehmen damit beschäftigt, mit zukünftigen DLCs für Elden Ring: NightReign zu expandieren, und auf der anderen Seite arbeitet es immer noch an der Produktion von The Duskbloods... Und noch etwas anderes. Ein Multiplattform-Projekt, das noch nicht angekündigt wurde, mit dem Codenamen "FMC". Der Titel soll in seiner Entwicklung weit fortgeschritten sein, da er angeblich intern für die Veröffentlichung im Jahr 2026 geplant ist.

Die Quelle scheint ziemlich zuverlässig zu sein, da es in der Vergangenheit die gleiche Quelle war, die den Codenamen und die anschließende Ankündigung von Elden Ring: NightReign richtig gemacht hat. Obwohl wir im Moment nichts darüber wissen, worum es bei diesem Projekt gehen könnte, wissen wir, dass sein Codename anders ist als alle anderen, die auf ein anderes Projekt oder Spiel des Studios hinweisen:



Dark Souls II - FRPG2



Dark Souls III - FDP



Dark Souls Remastered - FHD



Sekiro: Shadows Die Twice - NTCG und NTC



Bloodborne - SPRJ



Elden Ring - GR



Gepanzerter Kern VI - FNR



Elden Ring: Nightreign - CL



Glaubst du, dass FromSoftware diesen Titel auf der Gamescom ONL enthüllen oder vielleicht für die Game Awards aufheben wird?