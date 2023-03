Gerücht: FromSoftware arbeitet an einem neuen, mysteriösen Spiel

HQ

Neben der Arbeit an der kommenden Erweiterung Elden Ring Shadow of the Erdtree und Armored Core VI: Fires of Rubicon arbeitet FromSoftware möglicherweise an einem weiteren, unangekündigten Projekt, so die LinkedIn-Seite eines Mitarbeiters.

Kenneth Chan, Produzent und Regisseur bei FromSoftware, arbeitet seit fast einem Jahrzehnt für das Unternehmen. Neben der Arbeit an Elden Ring und Armored Core hat Chan auch ein Jahr an einem anderen Projekt gearbeitet, das auf seinem Profil erwähnt wird.

Was dieses Spiel ist, können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber wir können raten und hoffen, dass es einen weiteren Eintrag in den Bloodborne- oder Sekiro-IPs gibt. Wie PCGamesN hervorhebt, könnte es sein, dass Chan ihr Profil mit der Ankündigung von Shadow of the Erdtree einfach nicht aktualisiert hat, aber ihre Rolle in Elden Ring ist anders als bei diesem mysteriösen Projekt, also könnte es sein, dass hier etwas anderes in Arbeit ist.

Was möchten Sie als nächstes von FromSoftware sehen?