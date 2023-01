Gerücht: Forza Motorsport wird in Q3 2023 oder später erscheinen

HQ

Wir gehörten zu den Menschenmassen, die sich sehr über Microsofts Titelangebot freuten, die letzten Sommer während des Xbox und Bethesda Games Showcase angekündigt wurden. Wir waren noch aufgeregter, weil das Unternehmen sagte, dass alles, was es gezeigt hat, spätestens im ersten Halbjahr 2023 kommen würde. Springen Sie zu heute, und das war nicht der Fall.

Denn es sieht nicht so aus, als würde Starfield (der am meisten erwartete Titel der Gruppe) in diesem Zeitraum ankommen, und Forza Motorsport auch nicht, so ein neues Gerücht von Jeff Grubb von Giant Bomb.

Während einer kürzlichen Episode von Game Mess sagte Grubb: "Was ich höre - ich fühle mich ziemlich gut dabei, nachdem ich ein paar Mal herumgefragt habe, nachdem ich heute zum ersten Mal davon gehört habe - es scheint, als würde Forza später in das Jahr rutschen und wahrscheinlich nicht die erste Hälfte des Jahres sein."

Er fügte hinzu: "Der Zeitrahmen, den ich für Forza höre, ist wie Q3 und vielleicht sogar ein bisschen später."

Während Grubb im Allgemeinen ziemlich gut mit Gerüchten umgeht, deutet das jüngste Marketing von Microsoft für Forza Motorsport auf die Wahrheit dieser Behauptung hin, da der neueste Trailer besagt, dass das Spiel 2023 und nicht wie zuvor geplant in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erscheinen würde.