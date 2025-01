Gerücht: Forza Horizon 5 kommt auf Switch 2

HQ

Am Donnerstagabend wurde bestätigt, dass die Straßen in Mexiko in naher Zukunft sehr stark befahren werden, da Forza Horizon 5 für Playstation 5 veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass viel mehr Spieler die Möglichkeit haben werden, das Renngefühl von Playground Games zu genießen.

Aber es scheint, dass Microsoft noch eine Überraschung für rennhungrige Gamer parat haben könnte. Laut dem oft sehr treffsicheren Insider eXtas1s ist auch Forza Horizon 5 auf dem Weg zu Switch 2. Da Nintendos Konsole jedoch kein Veröffentlichungsdatum hat, möchten die Xbox Game Studios diese Ankündigung vielleicht noch eine Weile durchhalten - vorausgesetzt, das Gerücht ist wahr.