Gerücht: Fortnite geht zurück zu Kapitel 1

Ein Fortnite-Leaker hat behauptet, dass Kapitel 1 mit der ursprünglichen Karte des Spiels zu Fortnite zurückkehren wird. Dazu gehören die klassischen Twisted Towers, Tomato Town und anscheinend mehr.

Im Laufe eines Monats oder so werden wir laut einer "zuverlässigen Quelle", die mit HypeX gesprochen hat, ständige Kartenänderungen, Originalwaffen und mehr sehen. Eine kryptische Nachricht aus den sozialen Medien von Fortnite zeigte eine Zeitmaschine, also fühlt es sich an, als wäre es im Bereich des Möglichen.

Viele Leute erinnern sich gerne an die ursprünglichen Tage von Fortnite. Keine Fahrzeuge, keine Kopfgelder, nichts dergleichen. Schaut einfach vorbei, schnappt euch Beute und überlebt den Sturm. Eine Rückkehr zu diesen Tagen, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum, würde wahrscheinlich einige nostalgische Spieler zurückbringen. Aber bis wir eine offizielle Bestätigung hören, sollten wir uns daran erinnern, dass dies vorerst nur ein Gerücht ist.

Würdest du zu OG Fortnite zurückkehren wollen?