Gerücht: Fortnite bekommt nächste Woche Besuch vom Master Chief

Es ist fast tausend Tage her, dass der Master Chief den Kampf in Fortnite beenden konnte, aber jetzt ist er anscheinend bereit für ein Comeback. Der sehr zuverlässige Fortnite Insider Hypex schreibt über die sozialen Medien, dass der Master Chief am 23. Dezember im Item-Shop erscheinen wird.

Obwohl es sich nicht um eine offizielle Bestätigung handelt, ist es äußerst selten, dass der Account bei solchen Enthüllungen falsch liegt. Wenn ihr also beim letzten Mal den Master Chief verpasst habt, habt ihr jetzt die Chance, pünktlich zu Weihnachten.