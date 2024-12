Gerücht: Fortnite bekommt eine Splinter Cell Kollaboration

HQ

Viele von uns fragen sich natürlich, wann Ubisoft sein kommendes Remake von Splinter Cell vorstellen wird. Darauf haben wir leider keine Antwort, aber vielleicht könnte diese Nachricht ein Zeichen dafür sein, dass es nicht mehr allzu weit entfernt ist – vorausgesetzt, sie stellt sich als richtig heraus.

Insider Nick "Shpeshal Nick" Baker schreibt, dass seine Quellen sagen, dass eine Splinter Cell-Kollaboration auf dem Weg zu Fortnite ist. Obwohl es viele Fortnite Kollaborationen mit allen Arten von Marken gibt, ist es üblich, dass Unternehmen ihre berühmten Charaktere in Verbindung mit einem aktuellen Produkt präsentieren.

Im Fall von Splinter Cell gibt es so etwas jedoch nicht, da der Film abgesagt wurde und das Remake überhaupt nicht gezeigt wurde - was darauf hindeuten könnte, dass Sam Fisher in Fortnite erscheinen wird, wenn das Spiel enthüllt wird. Baker schreibt jedoch, dass die Informationen nicht auf Data Mining basieren, so dass man nicht unbedingt erwarten sollte, dass dies in naher Zukunft passieren wird. Erwähnenswert ist auch, dass Baker in seinen Berichten leider nicht ganz wasserdicht ist.