Gerücht: Fluch der Karibik-Reboot soll nächstes Jahr verfilmt werden

Es scheint, als würde Disney endlich in Form kommen und die azurblauen Meereswellen der Karibik wieder erkunden. World of Reel hat einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass die Dreharbeiten für das lange gemunkelte Reboot von Pirates of the Caribbean bereits im nächsten Jahr beginnen könnten, aber dass der Film nicht mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in der Hauptrolle sein wird.

In dem Bericht heißt es, dass für einen "unbetitelten [Fluch der Karibik]-Film" eine Produktion "Ende 2025" geplant ist, wobei die Dreharbeiten in St. Vincent stattfinden sollen. Bisher wurden noch keine weiteren Informationen über das Projekt bekannt gegeben, aber da es sich bei Pirates -Filmen in der Regel um Action-Abenteuerfilme mit großem Budget handelt, wird die Produktion wahrscheinlich einige Monate dauern und die Postproduktion deutlich länger, was bedeutet, dass wir möglicherweise bis 2027 warten müssen, bis dieser Film in die Kinos auf der ganzen Welt kommt.

Es gab mehrere Gerüchte darüber, wie die Zukunft von Pirates aussehen wird, wobei ein Gerücht besagt, dass Margot Robbie einen von Frauen geführten Film drehen wird, und ein anderes besagt, dass Craig Mazin von The Last of Us den Punkt übernehmen und einen schreiben wird. Disney hat solche Berichte nicht bestätigt, was bedeutet, dass wir einfach dran bleiben müssen, bis offizielle Informationen veröffentlicht werden.