Gerücht: Finn wird im Star Wars-Film über Rey Skywalker zu sehen sein

Während der Star Wars Celebration Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass Daisy Ridley ein Comeback als Rey Skywalker in einem neuen Star Wars-Film feiert, der 15 Jahre nach The Rise of Skywalker spielt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch andere Charaktere, mit denen wir bereits vertraut sind, auftauchen werden, und es wird jetzt berichtet, dass John Boyega seine Rolle als FN-2187, besser bekannt als Finn, wiederholen könnte.

Während einer Episode des Hot Mic-Podcasts sagt John Rocha, dass er aus mehreren Quellen gehört hat, dass John Boyega zurückkehren wird:

"Ich werde dir das sagen. Ich werde das für mich selbst brechen. Laut einigen Quellen, die ich kenne, haben sich verschiedene Quellen wegen dieser Show an mich gewandt. Und sie haben mir gesagt, dass John Boyega nach ihnen und dem, was sie hören, für diesen Film zurückkommen wird."

Als ein Fan in den sozialen Medien Boyega fragte, ob er daran interessiert sei, mehr Star Wars zu machen, war die Antwort: "Lol, nein danke. Ich bin weitergezogen."

Natürlich könnte der obige Bericht nur leerer Klatsch sein. Aber die Tatsache, dass es Verhandlungen, Diskussionen und Hoffnungen gibt, die beliebtesten Charaktere wieder zu vereinen, scheint sehr wahrscheinlich.

Was denkst du? Werden wir Finn wiedersehen?