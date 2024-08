Gerücht: Final Fantasy XVI wird bald für PC veröffentlicht

HQ

Bisher wurde die neueste, gefeierte Installation der Final Fantasy -Saga, Final Fantasy XVI, nur auf PlayStation 5 veröffentlicht. Seit der Veröffentlichung wurde jedoch gemunkelt, dass es auf die Xbox gehen soll, und hat die Optimierungsphase für eine PC-Version erreicht. Während wir noch nichts über Ersteres gehört haben, deuten neue Fakten darauf hin, dass die PC-Version jetzt kurz bevorsteht.

In den neuesten 560.81-GPU-Treibern von Nvidia hat der Reddit-Benutzer m_w_h Dateien entdeckt, die sich auf Final Fantasy XVI (ffxvi_demo.exe und ffxvi.exe) beziehen. Da die Veröffentlichung von Treibern in der Regel gegen die Veröffentlichung eines Spiels erfolgt, kann man davon ausgehen, dass eine Veröffentlichung kurz bevorsteht. Die Frage ist, ob die beiden Erweiterungen The Rising Tide und Echoes of the Fallen enthalten sein werden? Vielleicht in einer kombinierten Ausgabe?