Gerücht: Final Fantasy X-Remake soll 2026 erscheinen

Es ist unvermeidlich, dass man sich heutzutage von der Aufregung mitreißen lässt, bei so vielen Sommer-Videospiel-Events, die viele Ankündigungen und ein paar Leaks mit sich bringen. Der Final Fantasy VII Rebirth-Trailer hat das Ende des Summer Game Fest Live abgeschlossen, und viele von uns zählen bereits die Stunden bis zum 22., wenn Final Fantasy XVI in die Läden kommt und bereit ist, uns eine neue Welt auf unserer PlayStation 5 zu zeigen.

Einige blicken jedoch bereits über den unmittelbaren Tellerrand hinaus, und der bekannte Insider Im a Hero Too hat in den ResetEra-Foren verraten, dass sich ein Remake von Final Fantasy X in der Entwicklung befindet, wobei ein Veröffentlichungsfenster für die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum des Originalteils im Jahr 2026 geplant ist.

Offensichtlich ist dies vorerst nur ein Gerücht (und wird es noch eine ganze Weile bleiben), aber es ist großartig zu denken, dass eine weitere der beliebtesten Teile der Final Fantasy-Serie von Fans eine entsprechende Überarbeitung erhalten könnte.

Möchtest du ein Final Fantasy X Remake sehen?