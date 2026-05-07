Gerücht: Final Fantasy VII Teil 3 – Titel, Enthüllung und Veröffentlichungstermine geleakt

Es herrscht große Unsicherheit bezüglich des dritten und letzten Bits der Final Fantasy VII Remake-Trilogie. Seit der Veröffentlichung des zweiten Teils FFVII: Rebirth im Februar 2024 haben viele darüber spekuliert, wie Naoki Hamaguchi und Tetsuya Nomura ihr großes Projekt abschließen werden, indem sie einen der bekanntesten und beliebtesten Titel in der Geschichte der Videospiele aktualisiert, modernisiert (und vielleicht weiterentwickelt?). Alle Augen waren in diesem Jahr ohnehin als Vorschau auf eine mögliche Veröffentlichung im Jahr 2027 gerichtet, die das 30-jährige Jubiläum des Originalstarts markiert, und nun scheint es, als hätten wir eine verlässliche Quelle, die diese Annahme bestätigt.

Das ResetEra-Forum (gelöscht, aber auf Reddit kopiert und eingefügt) hat einen Beitrag eines Nutzers geteilt, der behauptet, Kenntnis des finalen Titels von FFVII Remake Teil 3, dessen Ankündigung (geplant für diesen Sommer) und des Veröffentlichungsdatums zu haben, das angeblich für Februar 2027 geplant ist. Die Quelle verrät ihre Herkunft nicht und führt das Leck auf "Kontakte im Marketingteam von Square Enix und beim Summer Game Fest zurück, wo die Ankündigung (vermutlich) ebenfalls diesen Sommer erfolgen würde."

Gehen wir die wichtigsten Punkte einzeln durch. Der Haupttitel lautet: Final Fantasy VII: Return. Ein passender Titel, der mit der aktuellen Erzählung der Remake-Trilogie übereinstimmt und auf eine Wiederherstellung der Ordnung anspielt, die nun von Sephiroth gestört wurde. Die Veröffentlichung ist für Februar 2027 geplant. Rebirth erschien am 24. Februar, und das ursprüngliche Final Fantasy VII erschien in Japan am 31. Januar 1997, daher könnten die Daten nicht passender sein, um dieser Veröffentlichung eine festliche Atmosphäre zu verleihen, die wie ein Abschied klingt.

Teil 3, oder "Return", soll drei neue spielbare Charaktere enthalten, obwohl einige bereits zuvor aufgetaucht sind. Wir sprechen hier von Vincent, Cid und einer neuen Figur, die in der Originalgeschichte bisher nicht zu sehen war. Es wird auch über ein neues Kampfsystem namens "Active Turn Action" gesprochen und von der größten Spielkarte der gesamten Serie, mehr als doppelt so groß wie Rebirth. Wir stellen uns vor, dass dies dazu dient, das Beste aus den Reisen auf Cid's Highwind zu machen. Ebenso scheint die Geschichte in diesem Teil noch größere Bedeutung zu gewinnen, und der Leaker deutet mehr als doppelt so viele Zwischensequenzen an im Vergleich zu Rebirth an.

Natürlich muss all das im Moment mit Vorsicht betrachtet werden, obwohl es mit vielem von dem übereinstimmt, worauf Hamaguchi im Laufe der Jahre der Entwicklung von Teil 3 angedeutet hat. Wie dem auch sei, die Enthüllung beim Summer Game Fest ist genau in einem Monat entfernt, also werden wir in ein paar Wochen alles im Auge behalten, ob wir das alles bestätigen können.

Gefällt dir der Titel Final Fantasy VII: Return? Was hältst du von den neuen Spielmechaniken und der Ergänzung eines neuen Charakters in diesem letzten Teil?