Gerücht: Final Fantasy VII: Rebirth erscheint nächstes Jahr für Switch 2 und Xbox

Als Square Enix vor einem Jahr ankündigte, dass sie mit Konsolen-Exklusivtiteln fertig seien und sich in Zukunft auf Multiformat-Veröffentlichungen konzentrieren wollten, begannen Gerüchte zu kursieren, dass sowohl Final Fantasy VII: Remake als auch Final Fantasy XVI auf Xbox erscheinen würden. Und das waren sie auch, und eines der frühesten und zuverlässigsten Leaks dazu kam von NateTheHate.

Jetzt ist er wieder dabei, diesmal auf Reddit (danke Pure Xbox), und er spricht über die Fortsetzung von Final Fantasy VII: Remake, Final Fantasy VII: Rebirth:

"Rebirth erscheint 2026 für Switch 2 und Xbox. Also... Sie werden nächstes Jahr Ihre Antwort darauf erhalten, wie es auf Switch 2 läuft. Mit einigen gut genutzten DLSS kann SqEx Rebirth auf SW2 liefern."

Wir haben immer noch keine Termine, aber während der Gamescom wurde berichtet, dass Square Enix mit der Switch 2-Version von Remake einen sehr guten Job gemacht hat, also werden sie hoffentlich in der Lage sein, in die gleiche Richtung weiterzumachen. Da der dritte Teil voraussichtlich erst in einem Jahr erscheinen wird, besteht die Hoffnung, dass er für alle Formate gleichzeitig veröffentlicht wird.