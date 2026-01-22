Gerücht: Final Fantasy VII: Rebirth erscheint dieses Jahr sowohl für die Switch 2 als auch für Xbox Series S/X

HQ

Das lang erwartete Veröffentlichungsdatum für Final Fantasy VII: Remake Intergrade auf der Switch 2 und Xbox Series S/X ist endlich da, und wir sind von dieser Version sehr beeindruckt. Diese Edition enthält außerdem die Yuffie-Erweiterung und einige weitere Extras sowie einen zusätzlichen Spielmodus (ebenfalls auf PC und PlayStation 5 verfügbar), der begeisterten Amateuren erlaubt, das Abenteuer zu durchleben und die Geschichte zu erleben.

Das bedeutet, dass diejenigen, die eine dieser Konsolen besitzen, eine Weile alle Hände voll zu tun haben werden, aber die Frage bleibt bestehen: Wann wird die Fortsetzung, Final Fantasy VII: Rebirth, für diese Plattformen veröffentlicht? Wir haben keine Antwort, aber der oft angesehene Insider NateTheHate sagt, dass dieses Spiel ebenfalls 2026 erscheinen wird.

Ob sie zur gleichen Zeit verfügbar sein werden, wissen wir nicht. Man könnte vermuten, dass die Switch-2-Version mehr Arbeit erfordert, aber andererseits ist ihre Leistung nicht allzu weit von der der Xbox Series S entfernt, sodass hoffentlich keine zusätzlichen Wartezeiten nötig sind.

Für den Moment ist das natürlich nur ein Gerücht, aber NateTheHate wird häufig in Nachrichtenkontexten zitiert und hat unzählige Male bewiesen, dass er die Branche gut kennt – hoffen wir, dass er recht hat.