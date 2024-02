Gerücht: Final Fantasy- und One Piece-Kollaborationen kommen zu Fortnite

HQ

Wenn Sie sich das vorstellen können, hat es wahrscheinlich eine Fortnite -Kollaboration. Das Battle Royale hatte Skins von einigen der größten Franchises der Welt und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es diese Crossover in absehbarer Zeit stoppen wird.

Laut einer aktuellen Folge des Xbox Era-Podcasts werden irgendwann in der Zukunft eine Reihe neuer Kollaborationen und Skins für Fortnite erscheinen. Dazu gehören: Doctor Octopus aus Spider-Man, eine Zusammenarbeit mit Final Fantasy VII: Rebirth, He-Man- und Skeletor-Skins, Peacemaker, Robin, X-Men-Charaktere, die Fantastic Four und ein One Piece-Crossover.

Es ist wahrscheinlich, dass One Piece (und möglicherweise Final Fantasy VII: Rebirth) besondere Events haben wird, die den Spielern besondere Kräfte im Spiel verleihen, die wahrscheinlich die Meta für ein paar Wochen brechen werden, bevor sie verschwinden.