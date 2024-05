Gerücht: Final Fantasy IX bekommt ein Remake

HQ

Einer der zuverlässigsten Videospiel-Leaker im Internet ist X-User Midori, der sich auf Atlus und Sega spezialisiert hat, aber auch einige schwere Dinge über andere Entwickler enthüllt hat. Und jetzt ist die Person wieder dabei, nachdem jemand gefragt hat, ob Square Enix an weiteren Remakes arbeitet (über die Arbeit an Final Fantasy VII: Remake hinaus), was beantwortet wurde: "Ja. Aber es ist kein FFX-Remake-Titel in der Entwicklung."

Dies machte anscheinend einen anderen Follower des Accounts neugierig und fragte ausdrücklich, ob das Gerücht, dass Final Fantasy IX ein Remake bekommt, wahr ist. Midori antwortete daraufhin: "Das sind korrekte Informationen."

Natürlich sind das nur Gerüchte, also feiern Sie noch nicht mit Ihrem teuersten Sekt, aber wenn es um Insider geht, ist Midori sehr zuverlässig, also würden wir sagen, dass es zumindest eine Chance gibt, dass es wahr ist.