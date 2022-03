Gerücht: FIFA 23 soll Crossplay bieten und Frauenfußball stärker unterstützen

EA hat sich zum kommenden FIFA noch nicht offiziell geäußert, doch die jährliche Veröffentlichung der Fußballspielserie ist eine Konstante in der Videospielindustrie - selbst wenn der kommende Titel aufgrund ausgelaufener Lizenzrechte nicht FIFA 23 heißen sollte. Während wir geduldig auf belastbare Informationen warten, teilt der Journalist Tom Henderson, der in der Vergangenheit schon mehrmals vorzeitig Insider-Informationen von Electronic Arts veröffentlichen konnte, auf Xfire einen neuen Bericht mit angeblichen Details.

Laut Henderson dürfen sich die Fans auf die Integration von Crossplay zwischen den Plattformen PC, Playstation und Xbox freuen. Die Nintendo Switch wird nicht erwähnt, was verständlich ist, denn diese veraltete Version hat mit den aktuellen FIFA-Ablegern schon seit Jahren nichts mehr zu tun. Neben der Möglichkeit, plattformübergreifend Online-Matches absolvieren zu können, soll EA Sports angeblich einen größeren Fokus auf den Frauenfußball legen, etwa durch den Einbezug der Frauenweltmeisterschaft.

Technologisch soll sich am neuen Fußballspiel von EA ebenfalls einiges getan haben, heißt es bereits in diesem ersten, inoffiziellen Bericht. Die Entwickler haben die Hypermotion-Verfahren im vergangenen Jahr "signifikant" verbessern können, um die Animationen von echten Spielern realer nachzubilden. Die Basis dieser Behauptung, die wir seit Jahren in exakt dem gleichen Wortlaut zu hören bekommen, bilden Stadionkameras, die die Bewegungen der Fußballspieler während des Matches aufzeichnen. Henderson erklärt, dass EA in einem einzigen Match 100 Mal so viele Daten verarbeitet wie in früheren Ablegern der Serie.

Wie gesagt; offiziell sind diese Details nicht und ihr solltet sich bitte auch nicht mit bestätigten Informationen verwechseln. Wir können für die Echtheit dieser Infos nicht garantieren.