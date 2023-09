Gerücht: Far Cry 7 startet 2025 und dreht sich um wohlhabende Geiseln

Eines der ersten großen Gerüchte des Jahres 2023 war, dass Ubisoft an Far Cry 7 und einem weiteren Spiel der Serie arbeitet. Jetzt bietet Insider Gaming viele Details zu ersterem.

Far Cry 7 soll zuvor auf einer tropischen Insel namens Kimsan irgendwo im Gelben Meer in der Nähe von Korea stattfinden - etwas, das laut Insider Gaming angeblich falsch ist. Die Geschichte wird jedoch von einer wohlhabenden Familie handeln, die von einer Organisation namens Sons of Truth entführt wurde. Du hast die Aufgabe, alle Familienmitglieder zu retten, und du kannst ihnen in beliebiger Reihenfolge helfen. Leider haben Sie nicht unendlich viel Zeit, da dies innerhalb von 72 Stunden im Spiel erledigt werden muss, was 24 echten Stunden entspricht.

Sie können den Timer pausieren, aber wir wissen nicht, was passieren wird, wenn Sie es nicht schaffen oder nur ein paar Familienmitglieder retten. Es gibt auch ein neues Verhörsystem, das dem Spiel hinzugefügt wurde, so dass Sie in der Lage sein werden, die benötigten Informationen über den Aufenthaltsort aller zu erhalten.

Far Cry 7 erscheint im Herbst 2025. Laut einem ziemlich vertrauenswürdigen brasilianischen Insider auf X wird es auch für Switch 2 zusammen mit allen anderen Formaten starten, so dass es so aussieht, als ob jeder in der Lage sein wird, den Spaß daran zu haben, Menschen vor Bösewichten zu retten.

Da es sich bei all dem um unbestätigte Gerüchte handelt, sollten Sie es mit mehr als ein paar Körnern Salz genießen - aber was Gerüchte angeht, ist Insider Gaming eine der besseren Quellen.