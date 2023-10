Gerücht: Fallout 3- und Oblivion-Remaster werden Xbox-exklusiv sein

HQ

Eines der größten Lecks aus den FTC vs. Microsoft-Prozessen (bezüglich des Kaufs von Activision Blizzard) war, dass Bethesda derzeit an aktualisierten Versionen von Fallout 3 und The Elder Scrolls IV: Oblivion arbeitet.

Seitdem hat der Xbox-Chef Phil Spencer gesagt, dass die Dokumente alt sind und nicht mehr unbedingt die aktuellen Pläne widerspiegeln, auch wenn mehrere Insider verbürgt haben, dass diese beiden Remaster noch auf dem Tisch liegen.

Einer von letzteren ist der YouTuber Colt Eastwood, der zuvor gesagt hatte, dass die Remaster von Fallout 3 und The Elder Scrolls IV: Oblivion Multiformat sein und somit auch für PlayStation veröffentlicht werden würden, obwohl Microsoft Bethesda besitzt. Aber in der neuesten Folge seines Podcasts behauptet Eastwood, dass eine seiner Quellen ihm gesagt hat, dass er sich geirrt hat, da die beiden neuen Versionen tatsächlich Xbox-exklusiv sein werden.

Wenn diese beiden Bethesda-Klassiker tatsächlich die Remaster-Behandlung erhalten werden, gehen wir davon aus, dass mindestens einer von ihnen in nicht allzu ferner Zukunft enthüllt wird, da die durchgesickerten FTC-Dokumente zum Zeitpunkt des Leaks mindestens ein Jahr alt waren. Das bedeutet, dass sie sich bereits seit geraumer Zeit in der Entwicklung befinden, wenn es sie überhaupt gibt.