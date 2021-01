Gerücht: Fähigkeiten vom 14. Valorant-Agenten enthüllt

You're watching Werben

Nächste Woche wird Riot Games' E-Sport-Shooter Valorant in die zweite Saison eintauchen und noch bevor der Entwickler etwaige Informationen zum kommenden Content-Update preisgeben konnte, sind im Internet ausgiebige Details zum neuen Helden aufgetaucht.

Aus diesen angeblichen Leaks gehen zum Beispiel die Fähigkeiten des neuen Agenten Yoru hervor, der seine Gegner als mobiler Duellant in die Irre führt. Diese Spielfigur soll mit einer Fähigkeit eine sich bewegende Geräuschquelle erzeugen können, die aufmerksame Feinde ködert. Außerdem soll sich der 14. Agent durch Portale über Teile der Karte teleportieren können. Yorus ultimative Fähigkeit verleiht dem Charakter anscheinend kurzfristige Unverwundbarkeit, was sich sehr mächtig anhört.

Aber wie gesagt, diese Informationen sind bislang nicht offiziell bestätigt worden und möglicherweise auch falsch. Es gibt allerdings schon Gameplay-Material des durchgesickerten Agenten, das zumindest auf uns glaubwürdig wirkt. Da Episode Two am 12. Januar in Valorant starten wird, gehen wir davon aus, dass Riot Games bald mit echten Details um die Ecke kommt.

Quelle: Twitter-Nutzer DonHaci.