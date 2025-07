Gerücht: Fable könnte sich auf 2027 verzögern

HQ

Es scheint, dass sich unsere Rückkehr nach Albion noch eine Weile verzögern könnte, da Gerüchte über eine Fable Verzögerung kursieren, die die Veröffentlichung des Spiels auf 2027 verschiebt. Fable, ein Reboot der RPG-Franchise, die ursprünglich von Big Blue Box und Lionhead Studios entwickelt wurde, ist derzeit für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 geplant.

Aber Nick Baker vom XboxEra-Podcast scheint zu glauben, dass es dieses Ziel nicht erreichen wird. In der neuesten Ausgabe des Podcasts verriet er, dass Quellen ihm gesagt haben, dass es auf 2027 rutschen könnte. "Ich glaube nicht, dass Fable nächstes Jahr ist. Meinen Informationen zufolge wird es nicht 2026 sein", sagte er. "Ich habe es jetzt von zwei verschiedenen Leuten gehört, dass Fable auf 2027 rutschen könnte. Und das ist kein Untergang, oh, irgendetwas stimmt nicht mit dem Spiel. Probleme. Ich habe nur gehört, dass es ein bisschen länger dauert, als sie erwartet haben."

Baker sagte voraus, dass, sobald er diese Behauptung aufstellte, jemand herauskommen und sagen würde, dass die Veröffentlichung immer noch im nächsten Jahr stattfinden wird. Offiziell wurden keine Ankündigungen gemacht, um die Veröffentlichung von Fable um ein Jahr nach hinten zu verschieben, aber wir haben auch nicht viel, was uns Vertrauen in einen Start im Jahr 2026 gibt. Von Fable wurde weder echtes Gameplay gezeigt, noch haben wir während der Xbox-Präsentation auf dem Summer Game Fest in diesem Jahr Teaser gesehen.

Aber wie immer bei diesen Gerüchten ist es einfach am besten, zu warten, bis etwas Offizielles herauskommt. Bei den großen Spielen von heute ist es schwer zu glauben, dass sie jemals veröffentlicht werden, bevor man sie in den Händen hat, also können wir Playground nur in Ruhe arbeiten lassen.