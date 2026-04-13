Gerücht: Fable intern verschoben, könnte im Dezember oder 2027 veröffentlicht werden

HQ

Dieses Jahr könnte ein Monster für Xbox werden. Während die Plattform ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, haben wir einige große Spiele auf uns zu. Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day Fable und einige andere Spiele könnten 2026 zu einem Erlebnis machen. Allerdings scheint es, als müssten wir bald auf eine dieser großen Veröffentlichungen verzichten.

Insider Jeff Grubb erklärte kürzlich in seiner Sendung Game Mess Mornings, dass er einige Zweifel an der Veröffentlichung von Fable hat und gehört habe, dass das Spiel intern verschoben wurde. Im untenstehenden Clip (über IdleSloth) sagt Grubb:

"Ich muss sagen, ich habe gehört, dass Fable intern gepusht wurde. Das heißt aber nicht, dass es nächstes Jahr erscheint. Anscheinend versuchen sie dieses Jahr noch, es herauszubringen, aber sie machen sich Sorgen wegen der Einführung von Grand Theft Auto VI. Wenn es über die Veröffentlichung von GTA6 hinaus verzögert wird, könnte das bis Dezember erscheinen, was es zu einem Hauptkandidaten für eine Verschiebung ins Jahr 2027 machen könnte."

Wir haben große Xbox-Spiele gesehen, die im Dezember erschienen sind. Indiana Jones and the Great Circle ist ein aktuelles Beispiel, aber es ist eher selten, dass große Starts das Jahr auf diese Weise abrunden. Fable hat lange gedauert, und wir würden uns freuen, dass es dieses Jahr fertig ist. Wenn nicht, könnte das etwas von Xbox' herausragendem Jahr nehmen, oder die Spiele, die wir bereits haben haben, werden so beeindruckend sein, dass wir damit zufrieden sind, noch ein wenig länger auf Fable zu warten.