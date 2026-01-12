Gerücht: Fable bereit für den Start ab dem ersten Tag auf PS5

HQ

2026 scheint ein riesiges Jahr für Xbox zu werden. Es gibt das Jubiläum der Originalkonsole und einige riesige Titel, um das zu feiern. Zwei dieser Titel stammen von Playground Games, nämlich Forza Horizon 6 und Fable, und einer davon wird am selben Tag auch für PS5 erscheinen.

Zumindest laut Andy Robinson von VGC, der im neuesten VGC-Podcast (über GamingBolt) sagte, dass das RPG gleichzeitig mit dem Launch der Xbox Series X/S und des PCs auf die PS5 erscheint. "Das wurde mir gesagt. Das sind genau die Details, bei denen Insider einen Fehler machen, oder? Das sind die Arten von Details, die eine Woche vorher oder einen Tag vorher geändert werden können. Die anderen Sachen sind irgendwie etwas fester gemeißelt. Ja, es kommt für die PlayStation 5", erklärte er.

Forza Horizon 6 war laut Robinson einfach "nicht bereit" für dieselbe Behandlung. PS5-Besitzer strömten zu Forza Horizon 5, als es auf der Plattform erschien, aber es scheint, als müssten sie noch eine Weile warten, um dasselbe mit der Fortsetzung zu tun.

Fable und Forza Horizon 6 sollen beide 2026 erscheinen.