Gerücht: Everwild wird während des Xbox Games Showcase gezeigt

Am 8. Juni um 19 Uhr ist es endlich Zeit für das Xbox Games Showcase, bei dem es sich im Wesentlichen um die Pressekonferenz handelt, die Microsoft in Verbindung mit der E3 abgehalten hat. In den letzten Jahren haben sie stark in die Veranstaltung investiert, viele aufregende Ankündigungen geboten und den Game Pass-Abonnenten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten.

Dieses Jahr wird es ein wenig anders sein, denn es wird das erste Mal sein, dass sowohl Nintendo- als auch Sony-Logos unter allen Ankündigungen erscheinen. Was können wir also erwarten?

Das ist natürlich ein Geheimnis, aber wenn wir dem Windows-Central-Redakteur Jez Corden glauben - der wiederholt bewiesen hat, dass er ein festes Gespür dafür hat, was Microsoft vorhat - ist es endlich an der Zeit, das kommende Spiel des renommierten britischen Entwicklers Rare zu sehen. Die Rede ist natürlich von Everwild, das im Jahr 2019 angekündigt wurde. Er wurde in zwei Trailern gezeigt, verschwand aber schnell vom Radar, als Personalwechsel vorgenommen wurden und Berichte über Entwicklungsprobleme auftauchten.

Letztes Jahr gab es einige Lebenszeichen, nicht zuletzt von Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer, der Rare besuchte und Everwild spielen konnte, ein klares Zeichen dafür, dass es nicht abgesagt wurde und tatsächlich weit genug fortgeschritten war, um spielbar zu sein. Darüber hinaus war die jährliche Weihnachtskarte von Rare für 2024 mit einem Everwild -Motiv versehen, was viele glauben ließ, dass das Spiel im Jahr 2025 vollständig enthüllt werden würde.

Corden schreibt in einem Artikel über die Veranstaltung:

"[...] Meine letzten Nachforschungen deuteten darauf hin, dass das Spiel jetzt auf dem richtigen Weg ist und das Vertrauen der Microsoft-Produzenten groß ist. Wir könnten möglicherweise Everwild auf dieser Messe sehen."

Ein weiteres Spiel, das erscheinen könnte, ist State of Decay 3, und Corden erklärt, dass seine Quellen sagen, dass es 2026 veröffentlicht wird, was bedeuten könnte, dass es an der Zeit ist, den Hype zu starten:

"Nach dem, was ich gehört habe, könnte State of Decay 3 bereits 2026 auf den Markt kommen, also ist es jetzt vielleicht an der Zeit, den Fans einen tieferen Einblick in eines der größten Spiele von Microsoft im nächsten Jahr zu geben."

Wie üblich werden wir über alles berichten, was sowohl während des Summer Game Fests als auch des Xbox Games Showcase passiert, also schaut Ende nächster Woche regelmäßig bei uns vorbei, denn zusätzlich zu diesen Events können wir uns auch auf die Veröffentlichung von Switch 2 mit allem, was dazu gehört, freuen.