Gerücht: Etwas, das mit Gears of War zu tun hat, wird von Insider angeteasert

Es gibt schon seit geraumer Zeit Gerüchte, dass Microsoft derzeit an einer Art Gears of War-Sammlung arbeitet, möglicherweise mit Remastern der ursprünglichen Trilogie. Obwohl nichts bestätigt wurde, haben mehrere bewährte Insider bestätigt, dass dies tatsächlich geschieht.

Nun scheint ein weiterer interessanter Name darauf hinzudeuten, dass etwas in Bezug auf Gears of War enthüllt werden soll. Es ist der spanische Insider und Leaker Nash Weedle (der sich selbst als "El Analista de Leaks" bezeichnet), der ohne ein Wort zu sagen plötzlich ein Bild mit dem Crimson Omen aus Gears of War auf Twitter geteilt hat.

Da es diese Woche sowohl das Summer Games Fest (an dem Microsoft ein bestätigter Teil ist) als auch Xbox Games Showcase gibt, gehen wir davon aus, dass wir diese remasterte Sammlung erwarten können, wenn die Gerüchte wahr sind.