Gerücht: Eternals 2, Captain Marvel 3 und Ant-Man 4 wurden verworfen

Wie viele von euch wissen, hat Disney nach der jüngsten Serie von Fiaskos die Zügel deutlich angezogen, und trotz der Nörgelei von MCU-Chef Kevin Feige wird behauptet, dass CEO Bob Iger bei mehreren Marvel-Projekten auf die Bremse getreten ist. Denn wenn die Gerüchte stimmen, sind die Pläne für Eternals 2, Captain Marvel 3 und Ant-Man 4 verworfen oder zumindest deutlich in die Zukunft verschoben worden.

Die Strategie für die Zukunft besteht darin, sich auf sichere Wetten zu konzentrieren, Filme, von denen Sie wissen, dass sie beim Publikum am ehesten Anklang finden und Einnahmen garantieren. Etwas, das weder Eternals, Ant-Man and the Wasp: Quantumania noch The Marvels schafften, Filme, die stattdessen zu großen Flops für Disney und Marvel wurden. Tatsächlich führte die ganze negative Publicity dazu, dass einer der Eternals-Schauspieler zu einer Therapie gezwungen wurde.

Was müssen Disney und Marvel Ihrer Meinung nach tun, um das Publikum mit ihren Superheldenfilmen zurückzuerobern?

