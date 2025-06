Gerücht: Es kursieren The Elder Scrolls VI Trailer intern bei Microsoft

HQ

Es ist tatsächlich acht Jahre her, dass Bethesda The Elder Scrolls VI angekündigt hat. Seitdem haben wir so gut wie nichts mehr gehört, und es gibt immer noch keine Anzeichen dafür, dass das Spiel auch nur annähernd fertig ist.

Aber hier ist ein interessantes und hoffnungsvolles Gerücht von Windows Central -Redakteur Jez Corden. In seinem Podcast Xbox Two (danke Pure Xbox - Gehe zu 36:51 im Video unten) spricht er darüber, warum das Spiel nicht während der Xbox Games Showcase Anfang des Monats gezeigt wurde, und erklärt, warum er dachte, dass wir es sehen würden:

"Es gab einen guten Grund, warum ich dachte, dass es vielleicht da sein würde. Und das lag daran, dass ich gehört hatte, dass es interne Trailer gab, und sie haben es intern demonstriert. Ich denke mir also, wenn sie es intern demonstrieren und ich davon höre, stehen die Chancen gut, dass es jetzt vielleicht weiter geht."

Es scheint also, dass es intern unter Xbox Game Studios einen fertigen Trailer für das Spiel gibt. Im August ist es Zeit für die Gamescom, auf der Microsoft bereits seine Teilnahme bestätigt hat. Wir müssen nur die Daumen drücken, dass es stattdessen dort auftaucht.