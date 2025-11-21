Gerücht: Es kommt mindestens eine Erweiterung zu Resident Evil Requiem

HQ

Der 27. Februar markiert die Premiere von Resident Evil Requiem, dem nächsten Teil der beliebten Horror-Saga von Capcom. Die Erwartungen sind hoch, und es scheint, als könnten wir uns nach dem Start auf weitere Inhalte freuen.

Zumindest behauptet das der angesehene Capcom-Insider Dusk Golem, der in den sozialen Medien schreibt, dass es definitiv "mindestens ein DLC für Resident Evil Requiem gerade in Entwicklung gibt." Wir wissen nicht genau, worum es hier gehen wird, aber dieselbe Quelle scheint die Antwort zu haben und schreibt, dass er "ein paar Mal davon gehört hat, glaube, es spielt Alyssa in der Hauptrolle."

Er bezieht sich auf Alyssa Ashcroft, die Mutter der Hauptfigur Grace Ashcroft. Sie ist in der Hauptgeschichte tot und starb im Wrenwood Hotel in Raccoon City, was es zu einem wichtigen Ort macht. Angenommen, diese Erweiterung findet zumindest teilweise statt, während sie lebt (was vernünftig erscheint), scheint es eine Art Story-Prolog zu sein.

Natürlich sind das nur Gerüchte, aber Dusk Golem hat wiederholt bewiesen, dass er Capcoms Aktivitäten gut im Griff hat.