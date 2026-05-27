Gerücht: Es kommen ungefähr 15 DLC-Charaktere nach Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

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Wenn du unsere Rezension (falls nicht, schau sie dir an) zu Lego Batman: Legacy of the Dark Knight gelesen hast, weißt du, dass wir es für ein großartiges Spiel hielten – und nicht nur den besten Lego-Titel aller Zeiten – sondern auch das, was einem Nachfolger der Batman: Arkham-Reihe am nächsten kommt.

TT Games und Warner wissen offensichtlich, dass sie auf einer Goldmine sitzen und haben bereits auf DLC hingewiesen. Dank der Data Miner bei X0XLEAK scheinen wir jetzt mehr darüber zu wissen, was kommt (auch wenn wir nicht wissen, wann es ankommt). Sie haben Hinweise auf über ein Dutzend Charaktere gefunden, die offenbar ins Spiel gehen, genauer gesagt:

Task Force X Schurken



A.R.G.U.S.



Bronzener Tiger



Kapitän Boomerang



Polizisten



Deadshot



Deathstroke



Speer werfen



Katana



Killer Croc



Königshai



Lester (Der Elektroschockier?)



Mongal



Polka Dot Man



Rick Flag



Zusätzlich dazu wurden auch der Joker und Harleys Handlanger aufgeführt, ein Duo, über das wir zuvor berichtet haben, sodass wir sicher wissen, dass sie unterwegs sind. Apropos die beiden: Laut demselben Data Miner bekommen sie auch viele verschiedene Kostüme – schau dir den X-Post unten an, um zu sehen, ob deine Favoriten enthalten sind.