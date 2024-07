Gerücht: Es gibt keine Banjo-Kazooie in der Entwicklung

HQ

Wir nähern uns 20 Jahren ohne ein neues Banjo-Kazooie-Spiel, das letzte war Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, das 2008 veröffentlicht wurde. Zwischendurch gab es ermutigende Gerüchte, dass ein neues Abenteuer mit dem Vogel und dem Bären auf dem Weg ist, aber bisher hat sich nichts als wahr herausgestellt.

Und jetzt kommt ein Gerücht der genau entgegengesetzten Art. Windows Central -Redakteur Jez Corden ist dafür bekannt, die Aktivitäten von Microsoft genau im Auge zu behalten, und in der neuesten Folge seines Xbox Two-Podcasts erklärt er, dass wir aufhören sollten, in absehbarer Zeit auf ein neues Banjo-Kazooie zu hoffen. Auf die Frage, ob es sich um ein Spiel in der Entwicklung handelt, antwortete er:

"Das ist es nicht. Ich kann Ihnen jetzt kategorisch sagen, dass es zum Zeitpunkt dieses Podcasts kein Banjo-Spiel gibt."

Natürlich gibt es keine offizielle Bestätigung, aber Corden ist normalerweise am Ball. Natürlich kann es in Zukunft noch ein neues Abenteuer mit dem Duo geben, aber die Entwicklung von AAA-Spielen braucht Zeit und vieles deutet darauf hin, dass wir im Jahr 2028 tatsächlich 20 Jahre ohne Banjo-Kazooie feiern werden. Etwas, auf das wir uns nicht freuen.