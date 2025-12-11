Gerücht: Es gibt eine Ankündigung eines Star-Wars-Rennspiels, das bald angekündigt wird

HQ

Anfang Dezember berichteten wir, dass der Insider Kurakasis sagte, ein großes Star-Wars-Spiel sei in Arbeit, und behauptete einige Tage später, es habe "Old Republic" im Titel. Gestern berichteten wir, dass es offenbar ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords in der Planungsphase gibt, was man vermuten könnte, dass es der Titel ist, auf den Kurakasis sich bezieht.

Aber offenbar ist noch mehr in Planung, denn derselbe Insider schreibt jetzt: "Es kommt noch eine weitere Ankündigung eines Star-Wars-Spiels, und ihr Titel endet mit 'Racer'. Der wahrscheinlichste Kandidat ist wahrscheinlich ein Podracing-Spiel, aber es könnte natürlich auch eine Form von Kart-, Weltraumrennen oder irgendetwas anderes sein.

Es gibt keine weiteren Details, aber da die Game Awards heute Abend stattfinden, könnten wir sehr, sehr bald mehr erfahren. Bis dahin sollten Sie daran denken, dass dies nur ein Gerücht ist, auch wenn die Quelle bei Leaks besser als der Durchschnitt ist.