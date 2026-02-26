Gerücht: Es gibt bereits Pläne für einen achten Scream-Move

HQ

Gestern kam Scream 7 in einigen Ländern in die Kinos, und heute folgt der Großteil der Welt diesem Beispiel, während er morgen in den USA Premiere feiert. Es genügt zu sagen, dass dies ein brandneuer Film ist, der als das "letzte Kapitel" der Ghostface-Saga angekündigt wird, mit vielen Slogans, die andeuten, dass dies das Ende der Saga ist.

Aber... Es ist auch ein Horrorfilm, und wie wir alle wissen, haben diese keine echten Enden. Es ist sozusagen eine Sache mit dem Publikum, dass ein Bösewicht jederzeit und überall auftauchen kann, und anscheinend gilt das auch für Ghostface. Variety berichtet, dass "bereits Pläne für die tödliche Rückkehr des Mörders in einem achten Film bestehen."

Allerdings gehen wir davon aus, dass die Kinokassenzahlen des siebten Films beeinflussen werden, ob es einen achten Film gibt, aber es scheint ziemlich offensichtlich, dass es früher oder später einen geben wird. Es ist schließlich ein Hollywood-Horrorfilm.