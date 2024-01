Gerücht: Erwartet einen Xbox-Showcase sehr bald

HQ

Microsoft startete das Jahr 2023 mit einer eigenen Veranstaltung namens Xbox Developer Direct, bei der Hi-Fi Rush gleichzeitig angekündigt und veröffentlicht wurde. Und es sieht so aus, als ob sie auch in diesem Jahr etwas Ähnliches tun könnten. Mehrere bekannte Insider in den sozialen Medien sagen, dass sie Gerüchte über einen Showcase gehört haben, der nächste Woche oder zumindest diesen Monat stattfinden wird.

Eine vernünftige Vermutung ist, dass Microsoft einige Termine für 2024 bestätigen möchte, damit Xbox-Spieler wissen, was sie erwartet - und wann. Dazu gehören wahrscheinlich Präsentationen von Senua's Saga: Hellblade II und Towerborne (einige Leute spekulieren bereits, dass wir auch eine weitere Stealth-Veröffentlichung bekommen könnten).

Wir melden uns bei Ihnen, sobald etwas offiziell bestätigt wurde.

Danke Insider Gaming