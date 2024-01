Gerücht: Erwartet diesen Monat eine Nintendo Direct

HQ

In letzter Zeit gab es viele Gerüchte, die besagen, dass Microsoft einen Xbox Developer Direct Stream für diesen Monat geplant hat, möglicherweise schon nächste Woche. Aber es stellt sich heraus, dass wir mehr als das bekommen könnten, denn der bekannte und ziemlich vertrauenswürdige Nintendo-Insider Zippo behauptet, dass der japanische Riese in diesem Monat auch einen Nintendo Direct Stream für uns auf Lager hat:

"Ja, ich höre aus den üblichen Quellen, dass Nintendo plant, noch in diesem Monat eine Direct auszustrahlen. Es könnte von der kommenden Woche bis zum Ende des Monats ausgestrahlt werden.

Erwarten Sie, dass dies eine "Bereinigung" für die Switch ist. Um Nintendo ist es seit September ziemlich still geworden, also erwarten Sie mehr Details zu Paper Mario, Peach Showtime und ein paar anderen Dingen. Es gibt noch ein paar Überraschungen in diesem alten Ding."

Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Nintendo-bezogenen Ankündigung, auf die die meisten Leute neugierig sind, um die angebliche neue Konsole handelt, die die Switch in diesem Jahr ersetzen soll, aber wenn Zippo Recht hat, wird sie nicht im Januar enthüllt. Es gibt aber immer noch viele interessante Spiele, auf die man sich freuen kann.