Gerücht: Erwarten Sie nächste Woche "SEHR große Game Awards"

Diesen Freitag (13. Dezember) ist es, wie ihr wahrscheinlich wisst, Zeit für die Game Awards. In Bezug auf die Aufmerksamkeit ist es das inoffizielle Äquivalent zu den Oscars in der Gaming-Welt, und da die Zuschauerzahlen jedes Jahr gestiegen sind, stehen auch die Publisher Schlange, um kommende Hardware, Spiele und mehr zu präsentieren.

Das Jahr 2024 scheint keine Ausnahme zu sein, aber obwohl es immer am besten ist, die Erwartungen im Zaum zu halten, um Enttäuschungen zu vermeiden, drängen uns zwei bekannte Persönlichkeiten der Spielebranche nun, genau das Gegenteil zu tun.

Einer davon ist VGC-Redakteur Andy Robinson, der wiederholt gezeigt hat, dass er tief in der Branche vernetzt ist. Er schreibt nun über Bluesky:

"Ich erwarte nächste Woche eine SEHR große Game Awards. Starte den Hype-Zug."

Wenn ein Follower immer noch verifizieren möchte und fragt, ob es sich dabei um eine Vermutung seinerseits handelt, antwortet er: "Definitiv keine Vermutung". Dies veranlasste den Redakteur von The Verge, Tom Warren, sich einzumischen, und er retweetete den vorherigen Beitrag und fügte den Kommentar hinzu: "dasselbe".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir uns auf so etwas wie einen ernsthaften Anwärter auf die spektakulärste Show des Jahres freuen können, denn diese Herren sind normalerweise nicht so unverblümt, weil sie wissen, dass es ihrer Marke schadet, wenn sie falsch liegen. Außerdem ist es das zehnjährige Jubiläum der Game Awards, also möchte Produzent (und Moderator) Geoff Keighley vielleicht noch einen Schritt weiter gehen.

Also... Lassen Sie uns also frei spekulieren. Worauf beziehen sie sich? Resident Evil 9? Das neue Spiel von Naughty Dog (Neil Druckmann teilte eine kryptische Antwort)? Vielfraß? The Elder Scrolls VI? Eine tragbare Xbox? Neue Banjo-Kazooie? Bioschock 3? Persona 6? Grand Theft Auto VI? Oder ist es endlich Zeit für Switch 2?