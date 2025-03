Gerücht: Erwarten Sie, dass das Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion sehr bald enthüllt wird

HQ

Microsoft hat derzeit zwei unangekündigte Titel, die in den Medien so behandelt werden, als wären sie tatsächlich bereits vorgestellt worden, nämlich eine Gears of War-Sammlung mit der Original-Trilogie in einem remasterten Zustand und ein Unreal 5-Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion.

In letzter Zeit wurde mehrmals aus verschiedenen Quellen gesagt, dass es nicht mehr weit ist, angekündigt zu werden, aber einige haben auch behauptet, dass es ziemlich bald veröffentlicht wird. Nun kommen weitere Quellen, die Letzteres unterstützen.

Insider NatetheHate schreibt, dass das Spiel "diesen oder nächsten Monat" erscheinen und "früher als das ursprüngliche Juni-Ziel" erscheinen wird. Die stets zuverlässige VGC fügt auch hinzu, dass ihre Quellen das Gleiche sagen.

Wird das Oblivion-Remake während Nintendos Switch 2-Event Anfang April gezeigt oder haben Bethesda und Microsoft andere Pläne? Es scheint, dass wir nicht mehr lange auf die Antwort warten müssen.