Gerücht: Erwarte nicht, dass du das Fallout 3 Remaster in absehbarer Zeit siehst

Gestern wurde endlich (in)offiziell bestätigt, dass ein Remaster oder Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion auf dem Weg ist, was hoffentlich auch bedeutet, dass sich das Gerücht, das besagte, dass es nächste Woche erscheinen würde, auch als wahr herausstellt.

Wie dem auch sei, es war in Microsofts riesigem Leak vor der Übernahme von Activision Blizzard, dass wir zum ersten Mal von dem Projekt hörten. Zu der Zeit wurde enthüllt, dass Fallout 3 auch die Remaster/Remake-Behandlung erhalten würde, aber wir haben nichts mehr davon gehört. Ist es also noch in der Pipeline?

Der sonst so glaubwürdige Insider NateTheHate hat sich nun zu der Angelegenheit geäußert, nachdem er in den sozialen Medien gefragt wurde, wann es enthüllt wird. Er antwortete: "Es wird eine Weile dauern, bis wir es sehen."

Und damit bleibt nur noch zu spekulieren, wie lange "eine Weile" ist. Staffel 2 der Fallout Serie wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 Premiere feiern und man kann sich vorstellen, dass Bethesda und Microsoft das Spiel in Verbindung damit für Synergieeffekte gerne rausbringen möchten. Wir glauben zwar, dass es länger dauern könnte, aber vielleicht könnte es zumindest in Verbindung mit der Rückkehr der TV-Serie angekündigt werden?