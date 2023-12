Gerücht: Erwarte jährliche Call of Duty-Titel bis mindestens 2027

HQ

Es gibt schon seit geraumer Zeit Gerüchte und Berichte, die behaupten, dass Activision Blizzard die Strategie mit jährlichen Call of Duty-Titeln überdacht hat und dass 2023 das erste Jahr ohne Hauptspiel sein würde.

Lange Zeit sah es tatsächlich so aus, als ob dies passieren könnte, bis Call of Duty: Modern Warfare III angekündigt wurde (zu einer ungewöhnlich späten Zeit im Jahr). Verdächtigerweise gab es viele Dinge, die darauf hindeuteten, dass es eigentlich als DLC für Call of Duty: Modern Warfare II begann und nicht als eigenständiger Titel. Jetzt sieht es so aus, als ob nächstes Jahr auch ein neues Spiel bekommen wird, und zwar eine direkte Fortsetzung von Call of Duty: Black Ops 2.

Eine Person, die neugierig auf die Zukunft des Franchise ist, beschloss, den Journalisten und Insider Tom Henderson zu fragen, ob an den Gerüchten über eine Abkehr von Activision Blizzard vom jährlichen Call of Duty etwas dran ist. Henderson antwortete: " Jährliche CoDs sind bis 2027 in der Pipeline".

Er fügt auch hinzu, dass er bezweifelt, dass Microsoft daran interessiert ist, weniger Titel in der Reihe zu veröffentlichen, wenn man bedenkt, was sie für Activision Blizzard bezahlt haben, was wahrscheinlich bedeutet, dass das Konzept der jährlichen Installationen in dieser Serie etwas ist, das wir noch sehr lange erwarten sollten.