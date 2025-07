Gerücht: Erwarte eine Nintendo Direct, nachdem Donkey Kong Bananza veröffentlicht wurde

HQ

Es gab viele Gerüchte, dass Nintendo diesen Monat ein Direct-Event veranstalten wird, aber jetzt haben wir die Hälfte geschafft und bisher haben wir noch nichts davon gehört. Nun sagt der oft zuverlässige Insider und Leaker NateTheHate jedoch, dass es noch im Juli läuft, aber erst nachdem Donkey Kong Bananza gestartet wurde.

Es erscheint am 17. Juli, und es bleiben also kaum noch zwei Wochen für diese angebliche Nintendo Direct, bevor es offiziell August wird. Was wir zu diesem Zeitpunkt sehen werden, ist eine Vermutung, aber Metroid Prime 4: Beyond scheint eine vernünftige Annahme zu sein, und vielleicht ist es an der Zeit, uns mehr über die Zukunft von Mario Kart World zu erzählen?