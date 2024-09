Gerücht: Erste Bilder von Nintendo Switch 2 durchgesickert

HQ

Was aussieht wie das Design der Nintendo Switch 2, ist gerade online durchgesickert. Obwohl die Bilder nicht verraten, was Nintendos nächste Hardware unter dem Gehäuse haben wird, sieht es so aus, als ob das Leck legitim ist.

Wenn wir uns das Design ansehen, sieht der Nachfolger der Nintendo Switch eher wie eine sehr ähnliche Version des aktuellen OLED-Modells aus. Ästhetisch gibt es keine großen Änderungen, obwohl es so aussieht, als würde es keine analogen Trigger geben. Es wird jedoch einen etwas größeren Bildschirm haben und den hinteren Ständer für die Verwendung mit den separaten Joy-Con beibehalten, einen in jeder Hand.

Natürlich handelt es sich dabei nicht um offizielle Bilder, aber alles deutet darauf hin, dass Nintendo Switch 2, zumindest ästhetisch, keine große Revolution sein wird. Hoffen wir, dass Nintendo uns wirklich mit einem großen Sprung in der internen Hardware und dem Potenzial begeistert.

Der Benutzer Neoxon auf Resetera hat auch eine Vorschau auf einige (mögliche, unbestätigte) interne Spezifikationen gegeben, die wie folgt lauten:

"* Handheld: Direkt über PS4* vor DLSS

Angedockt: Zwischen PS4 Pro* und Xbox Series S* vor DLSS mit modernerer Hardware als der vorherigen

* RAM: Langsamer als PS5 & XSX|S in der Geschwindigkeitsabteilung, aber mehr Kapazität als XSS. Es sollten 10,5-11 GB RAM für Spiele verfügbar sein, die nach dem RAM-Kontingent der Switch 1 für ihr Betriebssystem verwendet werden.

* Speicher: Die maximalen Geschwindigkeiten von UFS 3.1 sollten unter XSX|S (2,1 GB/s vs. 2,4 GB/s), auch wenn nicht ausgereizt, immer noch recht schnell.

Stimmt mit dem überein, was Digital Foundry & NateDrake über Dekompressionstechniken und schnelle Ladezeiten der BotW-Tech-Demo (bzw. für jede Quelle) gehört haben.

* = Die Switch 2 ist nicht nur ARM-basiert und nicht x86 wie die verglichenen Systeme, sondern auch Nvidia vs. AMD. Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen, bei denen es sich nicht um einen Vergleich von Äpfeln mit Äpfeln handelt. Außerdem ermöglichen die nativen Tensor-Kerne der Switch 2 DLSS, so dass das System über sein Gewicht hinausragt und die Lücke zwischen ihm und dem XSS kleiner wird. Nintendo könnte den SoC bis auf den Boden drosseln, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein Weltuntergangsszenario sein wird, da es sich zunächst um einen benutzerdefinierten Chip handelt."

Vergleiche zwischen dem Switch 2 (oben) und dem Switch 1 (untenVergleicheVergleiche