Gerücht: Erreicht uns neues Sonic-Spiel im Jahr 2021?

Wenn ihr heutzutage junge Leute fragt, ob sie Sonic the Hedgehog kennen, dann stehen die Chancen recht gut, dass sie auf die Filmfigur verweisen. Und wer kann es ihnen verübeln, denn die letzten richtigen Spiele Sonic Forces und Sonic Mania stammen aus dem Jahr 2017 und sie waren nicht unbedingt massentauglich. Das erste Game war leider nicht sehr gut und Mania richtete sich eindeutig an ältere Spieler, die nach einem Nostalgie-Hit suchten. Da wir mittlerweile den September erreicht haben, wird es zudem klar, dass wir dieses Jahr auch kein weiteres Sonic-Spiel erwarten sollten.

Glücklicherweise könnte sich das jedoch bald ändern. In einem Werbekatalog für Einzelhändler wurde ein Abschnitt über Sonic the Hedgehog entdeckt, der 2021 30 Jahre alt wird. Sega soll dieses Ereignis mit "neuen Spielen, digitalen Inhalten, Veranstaltungen und wichtigen Ankündigungen" feiern, heißt es im Text. Grundsätzlich also alles, was ein Sonic-Fan jemals wollen könnte. Hoffentlich werden die Gerüchte wahr und wir erhalten mal wieder ein gutes Spiel. Dann könnte den jungen Leuten von heute hoffentlich klar werden, dass Sonic vor allem ein wirklich cooler Videospielcharakter ist und kein Filmstar.

Quelle: Tails Channel.